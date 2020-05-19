Bulanık'ta TÜGVA gönüllüleri, esnaf ve vatandaşa kitap dağıtıyor Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bulanık Temsilciliği gönüllüleri, ilçe merkezinde ziyaret ettikleri esnaf ve vatandaşlara kitap dağıtıyor.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bulanık Temsilciliği gönüllüleri, ilçe merkezinde ziyaret ettikleri esnaf ve vatandaşlara kitap dağıtıyor.

TÜGVA Bulanık İlçe Temsilcisi Fikret Aral, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlananların zamanlarını okuyarak geçirmeleri için kitap dağıttıklarını belirtti.

Bu kapsamda bin 500 kitap bir araya getirdiklerini anlatan Aral, şöyle konuştu:

"TÜGVA Bulanık İlçe Temsilciliği olarak bu zorlu günlerde vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla gönüllü arkadaşlarımızla 'Evde Kal Kitap Oku' projesini hayata geçirdik. Vatandaşlarımız için yaklaşık bin 500 kitap bir araya getirdik. İlçe merkezinden başlayarak ve köylerde yaşayan vatandaşlarımıza kitapları ulaştıracağız. Bu tür çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ziyaret ettiğimiz vatandaşlarımıza bu zorlu süreçte evde kalmanın önemini de hatırlatıyoruz."

Kaynak: AA