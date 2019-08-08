Bulanık'ta traktör römorklarına reflektör takıldı

08.08.2019 19:58

Muş'un Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, ilçedeki polis ve jandarma yol uygulama noktalarını ziyaret ederek, burada traktör römorklarına reflektör çaktı.

Yol uygulama noktalarını ziyaret eden Uzan, sürücüleri trafik kuralları konusunda uyardı.

Uzan, yaptığı açıklamada, traktör römorklarına reflektör takma uygulaması başlattıklarını söyledi.

İlçede traktör römorkunda reflektör olmadığı için elim trafik kazası yaşandığını ifade eden Uzan, şöyle konuştu:

"Trafik kazalarını önlemek amacıyla böyle bir uygulama başlattık. Yasal bir zorunluluk olmasına rağmen insanlar bu konuda ihmalkar davranıyor. Traktör kullanan sürücülerin römorkların arkasına reflektör takmalarını istiyoruz. Gece seyahatlerinde ya da yol kenarlarında park halinde olan traktörlere mutlaka reflektör takılsın. Yasaları ihmal eden ya da uygulamayan vatandaşlarımıza ceza keseceğiz. Can ve mal kaybını önlemek bizim için çok önemli. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Geçen hafta Arakonak Beldesinde adam römorklu traktörü yolun üstüne park edip gitmiş. Bir polis memuru arkadaşımız ailesi ile römorka çarparak kaza geçirdi. Bu kadar sorumsuzluk olmaz. Denetimler sıklıkla yapılacak."

Uzan'a İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak ve İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum da eşlik etti.

Kaynak: AA