: Bulanık'ta terör soruşturması kapsamında gözaltılar

17.12.2019 13:08 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:09

Muş'ta Bulanık ve Varto ilçelerinin HDP'li belediye başkanları ile iki meclis üyesi, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP'li Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu ve meclis üyesi Eylem Saruca ile Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan ve meclis üyesi Mahmut Yalçın, gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Varto ve Bulanık belediyeleri önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA

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