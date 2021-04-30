Bulanık'ta tam kapanma
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Bulanık'ta tam kapanma

Bulanık'ta tam kapanma
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye genelinde dün akşam saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 günü saat 05.00'e kadar uygulanacak tam kapanma Muş'un Bulanık ilçesinde de başladı.

Türkiye genelinde dün akşam saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 günü saat 05.00'e kadar uygulanacak tam kapanma Muş'un Bulanık ilçesinde de başladı.

Bulanık'ta korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma nedeniyle ilçe merkezinde sessizlik hakim oldu. Bulanık ilçesinde dün başlatılan tam kapanmayla cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri zırhlı araçlardan anons yaparak, kurallara uyulması çağrısında bulunuyor.

Vatandaşların kurallara riayet ettiği görülürken, güvenlik güçleri de denetimlerini sürdürüyor. - MUŞ

Bulanık'ta tam kapanma
Bulanık'ta tam kapanma
Bulanık'ta tam kapanma
Bulanık'ta tam kapanma
Bulanık'ta tam kapanma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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