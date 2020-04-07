Bulanık'ta sosyal yardım ödemeleri hak sahiplerine teslim ediliyor Muş'un Bulanık ilçesinde sosyal yardım ödemeleri mahalle ve köylerde hak sahiplerine teslim ediliyor.

Muş'un Bulanık ilçesinde sosyal yardım ödemeleri mahalle ve köylerde hak sahiplerine teslim ediliyor.

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ederken ihtiyaç sahibi vatandaşların mağdur olmaması için devlet tarafından gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde hak sahiplerine 1000'er lira sosyal ödeme yaptıklarını belirten İlidi, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla ödemelerin vatandaşlarımızın ikametlerinde yapılmasına karar verilmiştir. Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önemli. Bu süreçte vatandaşımızdan beklediğimiz davranışlar ve uyulması gereken kurallar var. Koronavirüs salgınının en kısa sürede atlatılması, toplum sağlığının korunması ve hayatın normal akışına dönebilmesi için elimizden gelen gayretin fazlasını gösteriyoruz. Vatandaşımızdan da beklentimiz, bu süreçte evlerinden çıkmamaları ve bizlerden gelen uyarılara kulak vermeleridir."

Sosyal yardım ödemelerinin devam ettiğini ifade eden İlidi, koronavirüsle mücadele tedbirlerinin eksiksiz uygulanması ve vatandaşımızın mağdur edilmemesi için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA