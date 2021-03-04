Son dakika haber: Bulanık'ta polis ve zabıta ekiplerinden kontrollü normalleşme denetimi
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Son dakika haber: Bulanık'ta polis ve zabıta ekiplerinden kontrollü normalleşme denetimi

04.03.2021 13:33 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:51

Son dakika haberler: Muş'un Bulanık ilçesinde yeni kontrollü normalleşme sürecinde uyulacak tedbirler kapsamında polis ve zabıta ekipleri, lokanta ve kafeterya gibi iş yerlerinde mesafe ve maske denetimi yaptı.

Muş'un Bulanık ilçesinde yeni kontrollü normalleşme sürecinde uyulacak tedbirler kapsamında polis ve zabıta ekipleri, lokanta ve kafeterya gibi iş yerlerinde mesafe ve maske denetimi yaptı.

İlçe merkezinde kuralara uymayan vatandaşları uyaran ekipler, iş yerlerine ilanlar astı, kontrollü normalleşme döneminde uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi.

Trafik polis aracıyla da çarşı merkezinde "Salgın nedeniyle kontrollü normalleşme dönemindeyiz. Hayatımızın her alanının normalleşmesi için kurallara uymalıyız. Sağlımız için hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız." anonsu yapıldı.

Son dakika haber: Bulanık'ta polis ve zabıta ekiplerinden kontrollü normalleşme denetimi
Son dakika haber: Bulanık'ta polis ve zabıta ekiplerinden kontrollü normalleşme denetimi
Son dakika haber: Bulanık'ta polis ve zabıta ekiplerinden kontrollü normalleşme denetimi
Son dakika haber: Bulanık'ta polis ve zabıta ekiplerinden kontrollü normalleşme denetimi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Galip Kılınç

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