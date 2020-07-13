Bulanık'ta okul müdürleriyle değerlendirme toplantısı Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, okul müdürleriyle değerlendirme toplantısı yaptı.

Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, okul müdürleriyle değerlendirme toplantısı yaptı.

İlçede 2020-2021 eğitim öğretim yılına hazırlık çalışmaları kapsamında bir araya geldiklerini belirten Tunçel, yeni eğitim dönemindeki hazırlıkları, yapılacak iş ve işlemlere, taşımalı eğitim ve pansiyonların iyileştirilmesi konularını değerlendirdiklerini aktardı.

Toplantıya, okul müdürleri ve idareciler katıldı.

Kaynak: AA