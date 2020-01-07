Bulanık'ta "Öğretmenler Tiyatro Topluluğu" oluşturuldu

07.01.2020 16:40 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:56

Muş'un Bulanık ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle gönüllü öğretmenlerden oluşan "Öğretmenler Tiyatro Topluluğu" oluşturuldu.

Akşamları mesai bitiminden sonra Gazi Ortaokulu'nda provalara başlayan öğretmenlerle bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, toplulukla güzel oyunlar sahnelemeyi amaçladıklarını belirtti.

Topluluğun yıl sonunda hem yetişkin hem de çocuk oyunu sergileyeceğini ifade eden Tunçel, "Bu oyunlar ücretli olacak. Elde edeceğimiz geliri Bulanık'taki yetim ve öksüz öğrencilerimiz için kullanacağız. Bu amaçla yola çıktık. Güzel bir proje olacağına inanıyorum." dedi.

Proje yürütücüsü matematik öğretmeni Özge Özdemir ise bölgedeki öğretmenlerin en en çok sosyal etkinlikler noktasında eksiklik yaşadığını söyledi.

Güzel ve anlamlı bir çalışmanın başlatılmasından mutluluk duyduğunu dile getiren Özdemir, "Bu proje bizi hem heyecanlandırdı hem de daha güzel şeyler yapmak için motive etti. Katılım beklediğimizden fazla oldu. Çalışmalar eğlenceli geçiyor. Aslında ilk amacımız eğlenmek ama bunun sonucunda güzel bir tiyatro oyunu ortaya çıkarmak istiyoruz. Oyunumuzun okullarda sergilenmesi, sonunda güzel yerlere ulaşması ilk amacımız." diye konuştu.

Proje sorumlusu sınıf öğretmeni Barış Özperçim de öğretmenlerin sosyal yaşamlarına katkı sunmak amacıyla yola çıktıklarını belirterek, kısa süre içinde oyun çalışmalarına başlayacaklarını aktardı.

Kaynak: AA