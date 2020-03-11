Bulanık'ta öğretmenler okulun duvarlarını boyadı Muş'un Bulanık ilçesinde öğretmenler okulun duvarlarını boyadı.

Muş'un Bulanık ilçesinde öğretmenler okulun duvarlarını boyadı.

Anadolu Lisesi öğretmenleri, okul ve pansiyonunun duvarlarını boyamak için çalışma başlattı.

Okul Müdürü Murat Ünal, el birliğiyle okulu güzelleştirdiklerini söyledi.

Çocukların daha iyi bir ortamda eğitim almasını amaçladıklarını belirten Ünal, "Öğrencilerimizi güzel bir ortamda karşılayalım istedik. Cıvıl cıvıl bir okul olsun istedik, onun için çalışıyoruz. Burada eğitim gören çocuklar özel çocuklar. O yüzden bu çocuklarla çalışmak herkese nasip olmaz." dedi.

Kaynak: AA