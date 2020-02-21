Bulanık'ta öğrencilere kışlık giysi yardımı yapıldı
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Bulanık'ta öğrencilere kışlık giysi yardımı yapıldı

Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca temin edilen kışlık giysiler, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.

21.02.2020 16:48 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:48
Bulanık'ta öğrencilere kışlık giysi yardımı yapıldı

Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca temin edilen kışlık giysiler, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.

Bulanık İlkokulundaki programda konuşan Kaymakam Mehmet İlidi, yerleşim biriminde zor şartlar altında eğitime devam eden öğrencilerin bulunduğunu söyledi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da özel bir firmadan sağladıkları destek ile öğrencilere kışlık giysi yardımında bulunduklarını belirten İlidi, bu tür yardımların devam edeceğini vurguladı.

Daha sonra içerisinde ayakkabı, pantolon ve kazakların bulunduğu paketler öğrencilere dağıtıldı.

Yardımın ilçedeki değişik okullarda eğitim gören ihtiyaç sahibi 1750 öğrenciye dağıtılacağı bildirildi.

Kaynak: AA
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