Bulanık'ta mütevelli heyeti seçimi
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Bulanık'ta mütevelli heyeti seçimi

Bulanık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyeti seçimi yapıldı.

19.12.2019 17:54 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:54
Bulanık'ta mütevelli heyeti seçimi

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyeti seçimi yapıldı.

Bulanık Halk Kütüphanesi Toplantı Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem maddelerine geçildi.

Vakıf Müdiresi Nazire Korkmaz başkanlığında yapılan seçimi kazanan Kotanlı köyü muhtarı Hudeyda Çetin ve Zafer Mahallesi muhtarı Celal Çelik, mütevelli heyetine seçildi.

Kaynak: AA
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