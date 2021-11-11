Bulanık'ta "Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu

BULANIK, MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Bulanık Said Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinliğe katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, her yıl 11 Kasım'ın "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak kutlandığını söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği" nedeniyle yayımladığı genelgede, Türkiye'nin 78 milyon hektarlık alanıyla, ekolojik bakımdan zengin bir çeşitliliğe sahip olduğunu ifade eden İlidi, şöyle konuştu:

"Bundan dolayı çok mutluyuz. İlçemizde orman alanları çok az, gençlerimizle bu alanları doldurmak istiyoruz. Her fidan bir nefes diyoruz. Oksijenimizi nefesimize aktarıyoruz."

Konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.

Programa, İlçe Garnizon Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpçak, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ve öğretmenler katıldı.

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