Bulanık'ta "Mevlid-i Nebi Haftası" etkinliği
Bulanık Müftülüğünce Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.
Bulanık Müftülüğünce Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.
Halk Kütüphanesi Toplantı salonunda gerçekleştirilen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan ilahilerin ardından program sona erdi.
Etkinliğe İlçe Müftüsü Murat Karanci'nin eşi İnayet Karanci, Muş Müftülüğü İl vaizesi Tülay Tan, Sosyal Yardımlaşma Müdürü Nazire Korkmaz, kurum amirlerinin eşleri, öğretmen, öğrenci ve din görevlileri katıldı.