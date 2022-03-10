Bulanık'ta marketlerde fahiş fiyat ve stok denetimi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde zabıta ekipleri, ilçe genelinde yağ stokları ve temel gıda ürünlerine yönelik iş yerlerinde denetim yaptı.

Bulanık Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede stokçuluğun ve fahiş fiyat artışının önlenmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçedeki zincir market ve iş yerlerine giden ekipler, ürünlerin kasa ile etiket fiyatlarını karşılaştırdı, stoklarını kontrol etti.

İlçede denitimlerin devam edeceği belirtildi.