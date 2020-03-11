Bulanık'ta madde bağımlılığıyla mücadele semineri Muş'un Bulanık İlçesinde madde bağımlılığıyla mücadele konulu seminer düzenlendi.

Muş'un Bulanık İlçesinde madde bağımlılığıyla mücadele konulu seminer düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Halk Kütüphanesinde düzenlenen seminerde kamu personeli ve muhtarlara madde bağımlılığıyla nasıl mücadele edilmesi gerektiği konularında bilgiler aktarıldı.

Seminere, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, İlçe Sağlık Müdürü Rıdvan Selvi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA