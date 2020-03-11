Bulanık'ta madde bağımlılığıyla mücadele semineri
Muş'un Bulanık İlçesinde madde bağımlılığıyla mücadele konulu seminer düzenlendi.
11.03.2020 19:56 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:56
Muş'un Bulanık İlçesinde madde bağımlılığıyla mücadele konulu seminer düzenlendi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Halk Kütüphanesinde düzenlenen seminerde kamu personeli ve muhtarlara madde bağımlılığıyla nasıl mücadele edilmesi gerektiği konularında bilgiler aktarıldı.
Seminere, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, İlçe Sağlık Müdürü Rıdvan Selvi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Kaynak: AA