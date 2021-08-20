Bulanık'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği üye seçimi yapıldı
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Bulanık'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği üye seçimi yapıldı

Bulanık'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği üye seçimi yapıldı
Anadolu Ajansı / Galip Kılınç - Haberler | Güncel

Muş'un Bulanık ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği üye seçimi gerçekleştirildi.

Muş'un Bulanık ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği üye seçimi gerçekleştirildi.

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmet İlidi başkanlığında yapılan seçim, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

54 köy muhtarının oy kullandığı seçim sonucunda birliğe seçilen üyeler belirlendi.

Seçimden sonra açıklama yapan İlidi, Köylere Hizmet Götürme Birliği olarak 2020 ve 2021 yılında 45 bin metrekare kilitli parke döşeme işi yaptıklarını söyledi.

Köylerdeki yaşam standardını yükseltmek için gereken özveriyi gösterdiklerini ifade eden İlidi, şöyle konuştu:

"Köylerimizin ihtiyaç ve taleplerini değerlendirirken muhtarlarımızla toplantılarda gerçekleştirdiğimiz istişareler doğrultusunda öncelik sırasına göre hareket ettik. 2020 ve 2021 yıllında yaklaşık 35 milyon lira kaynak kullandık. Bütün köylerimizde sanat yapıları yaptık. Okul ve camilere hizmet çalışmalarımız devam ediyor. 2021 yılı içinde Köylere Hizmet Götürme Birliği olarak gerekli desteği İlçe Özel İdaresinden alıp kontrollü bir şekilde özellikle köy grup yollarına ağırlık vererek hizmetlerimizi gerçekleştirdik. Aynı özveri ve çaba ile 2021 yılı içinde bütün köylerimiz için çalışmalarımız devam ediyor."

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Galip Kılınç

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