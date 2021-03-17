Bulanık'ta Kovid-19 denetimi yapıldı
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Bulanık'ta Kovid-19 denetimi yapıldı

17.03.2021 16:41 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:48
Bulanık'ta Kovid-19 denetimi yapıldı

Muş'un Bulanık ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında denetim yapıldı.

Muş'un Bulanık ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında denetim yapıldı.

Malazgirt Caddesi'nde esnafla görüşen ekipler, mesafe, maske ve temizlik konularında duyarlı olmalarını istedi.

İlçe merkezinde vatandaşlara uyarılarda bulunan ekipler, araçlardan da kurallara uyulması konusunda anons yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Galip Kılınç

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