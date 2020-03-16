Bulanık'ta koronavirüs önlemleri Muş'un Bulanık ilçesinde vatandaşların yoğun kullandığı alanlar belediye ekiplerince dezenfekte edildi.

Muş'un Bulanık ilçesinde vatandaşların yoğun kullandığı alanlar belediye ekiplerince dezenfekte edildi.

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs nedeniyle önlemleri artıran belediye ekipleri, özel kıyafetler giyerek toplu taşıma araçları, kahvehane, park, cami gibi alanlarda koronavirüs, viral enfeksiyon ve salgın hastalıklara karşı ilaçlama yaptı.

Ekipler, yol kontrol noktalarında durdurulan araçları da dezenfekte etti.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, belediye olarak vatandaşların sağlığının korunması noktasında gereken önlemlerin alındığını belirterek, "İlçedeki işlek yerler, toplu taşıma araçları, güvenlik noktalarımız, akaryakıt istasyonlarını, pansiyonları ücretsiz olarak ilaçlıyoruz. Her gün yapılacak ilaçlama ve dezenfekte işlemleriyle halkımızın sağlığını önemsiyor, oluşabilecek sorunlara karşı önceden müdahale ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA