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Bulanık'ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor

AA / Galip Kılınç - Haberler | Güncel

Muş'un Bulanık ilçesinde, etkili olan yağışların ardından başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

BULANIK, MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde, etkili olan yağışların ardından başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Zabıta Müdürü Erkan Hergül, kar nedeniyle vatandaşların sorun yaşamaması için ekiplerin özveriyle çalıştığını söyledi.

Vatandaşların yoğun kullandığı kaldırımlar ve yolların kardan temizlendiğini belirten Hergül, şunları kaydetti:

"Kış için tüm hazırlıklarımızı yapmıştık. Yağışların ardından ekiplerimiz harekete geçti. Karla mücadele sezonunu sorunsuz geçirmek için araç sayımızı artırdık. İş makinelerimiz ve karla mücadele ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor. Bu akşam kar yağışının durmasıyla ilçedeki cadde, sokak ve kaldırımların temizliğine başlandı. 4 kepçe, greyder ve 3 kamyonla çalışmalarımız devam ediyor."

Bulanık'ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Bulanık'ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Bulanık'ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor

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AA / Galip Kılınç - Son Dakika Haberleri

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