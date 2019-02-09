Bulanık'ta Karla Mücadele Çalışması

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede sabah saatlerinde başlayan kar nedeniyle bazı yollarda ulaşım güçlükle sağlanırken, belediye ekipleri karla mücadele çalışmaları kapsamında kepçe ve greyderlerle ana cadde ve sokakları temizliyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan yaptığı açıklamada, merkez, belde ve köylerde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için koordineli bir sistem kurduklarını ifade ederek, "Ekiplerimiz ilçe genelinde özellikle hastane ve okul yollarının kapanmaması için 24 saat çalışmalarını sürdürecek" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA