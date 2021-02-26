Bulanık'ta kan bağışı kampanyası

Muş'un Bulanık ilçesinde Türk Kızılay Muş Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Belediye önünde gelen Türk Kızılay Muş Şubesi Kan Bağışı Merkezi ekipleri, burada başvuruda bulunan ilçe sakinlerinden kan aldı.

Kızılay Kan Merkezinde görevli Dr. Asadullah Dost, yaptığı açıklamada, son zamanlarda kan bağışında düşüşün olduğunu söyledi.

Bulanık ilçesinde 105 ünite kan aldıklarını ifade eden Dost, şöyle konuştu:

"Halkta, kışın kan bağışında bulunmama noktasında ön yargı var. Yazın ne kadar kana ihtiyacımız varsa, kışın da o kadar kana ihtiyaç var. Bulanıklı vatandaşlarımıza kan verme konusunda çağrıda bulunuyorum. Vereceğiniz bir ünite kanla üç kişinin hayatını kurtaracaksınız. Herhangi bir bulaşıcı hastalığı tespit etmemiz halinde ise kendilerine ulaşıp tedavi olmalarını söylüyoruz."

Bulanık Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Zafer Yıkılmaz ve yönetim kurulu üyeleri de kan bağında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Galip Kılınç