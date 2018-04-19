Bulanık'ta Kan Bağışı Kampanyası

Bulanık ilçesinde, Türk Kızılayı Muş Şubesi tarafından başlatılan kampanya kapsamında kan bağışı alındı.

Kan bağışlayan Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Hacı Arslan Uzan, kan dünyada üretilemeyen en önemli şeylerden biri olduğunu söyledi.

Kaymakam Uzan, "Allah kimseyi bu ihtiyaca düşürmesin. Ama ihtiyaç olduğundan insanların gerçekten kıvrandığı ve bulmakta zorluk çektiğini hepimiz biliyoruz. Bu konuda duyarlı olmak gerekiyor. Hepimizin yarın başımıza ne geleceğinin garantisi yok. Vatandaşlarımız da zaten bu konuda hamdolsun duyarlılar. Özellikle Kızılayımız iyi çalışmalar yapıyor. Biz kan vererek vatandaşlarımıza duyarlı olmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Muş Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Ahmet Kotal ise, son bir yılda kan bağışında düşüş olduğunu belirtti.