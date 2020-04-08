Bulanık'ta kadınlar gönüllü olarak maske üretimi yapıyor
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Halk Eğitimi Merkezi, Bulanık, Muş, Güncel

Bulanık'ta kadınlar gönüllü olarak maske üretimi yapıyor

Muş'un Bulanık ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi ve Aile Destek Eğitimi Merkezinde kadınlar, gönüllü olarak cerrahi maske üretimi yapıyor.

08.04.2020 18:30 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:46
Bulanık'ta kadınlar gönüllü olarak maske üretimi yapıyor

Muş'un Bulanık ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi ve Aile Destek Eğitimi Merkezinde kadınlar, gönüllü olarak cerrahi maske üretimi yapıyor.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda Halk Eğitim ve Aile Destek Eğitimi merkezlerinde maske üretime başladıklarını belirten İlidi, şunları aktardı:

"Günlük 1000 ile 1500 maske imalatı hedeflenmektedir. Her geçen gün maske üretim hacmimizi artırarak üretime devam edeceğiz. Hep birlikte mücadele ederek bu salgını az hasarla atlatacağımıza inanıyor, Vatandaşlarımıza da koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlere uyalım, kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım çağrısında bulunuyorum."

Üretilen maskelerin karantina altına alınan köydeki vatandaşlar başta olmak üzere herkese ücretsiz dağıtılacağı bildirildi.

Kaynak: AA

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