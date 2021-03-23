Bulanık'ta kadın kursiyerlere yönelik seminer düzenlendi

Muş'un Bulanık ilçesinde Emniyet Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Aile Destek Merkezlerindeki (ADEM) kadın kursiyerlere yönelik seminer düzenledi.

Muş'un Bulanık ilçesinde Emniyet Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Aile Destek Merkezlerindeki (ADEM) kadın kursiyerlere yönelik seminer düzenledi.

ADEM'lere giden polis ekipleri, kadınlara, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Yönelik Kanun kapsamında polisin yetki ve sorumlulukları, Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması, şiddet ve şiddetin çeşitlerini anlattı.

Polisler, şiddetle başa çıkma yöntemleri, şiddete uğranıldığında başvurulabilecek merciler, kadına yönelik şiddet hakkındaki yasal haklar, ailenin toplum içindeki yeri ve önemi, aile içi ilişkilerde nelere dikkat edilmesi gerektiği konularında kadınları bilgilendirdi.

Şiddetin fiziksel, duygusal ve sözlü, toplumsal ilişkileri sınırlayıcı ve ekonomik yönde olabileceğini anlatan polisler, Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi hakkında bilgilendirdikleri kadınların telefonlarına KADES programını yükledi.

Sinevizyon gösterimiyle son bulan seminerde, kadınlara bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Galip Kılınç