Bulanık'ta ihtiyaç sahibi ailelere yardım

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Muş'un Bulanık ilçesinde Türkiye Tüm Bulanıklılar Eğitim Kültür Sevgi ve Yardımlaşma Derneği tarafından Suriyeli ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve ev eşyası yardımı yapıldı.

Muş'un Bulanık ilçesinde Türkiye Tüm Bulanıklılar Eğitim Kültür Sevgi ve Yardımlaşma Derneği tarafından Suriyeli ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve ev eşyası yardımı yapıldı.

Dernek Başkanı Selahattin Turan, yaptığı açıklamada, engellilere yönelik yardım kampanyası kapsamında 257 tekerlekli sandalye dağıttıklarını söyledi.

Sosyal ve kültürel dernekçilikte öncü olmaya çalıştıklarını anlatan Turan, "Ailelerin gıda, barınma, yatak, ranza, halı, mutfak ihtiyaçlarını gidererek ailelerin mutluluğuna bir nebze de olsa katkı sunmaya çalıştık. Derneğimizdeki görevli arkadaşlarımıza talimat vererek iki aileye birer ev tutulmasını ve evin tüm ihtiyaçlarını gidermesini istedik. Dernek olarak gönül köprüleri kurmaya, sevgi tohumları ekmeye devam edeceğiz." diyek onuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Galip Kılınç