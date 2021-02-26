Bulanık'ta ihtiyaç sahibi ailelere yardım
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Bulanık'ta ihtiyaç sahibi ailelere yardım

26.02.2021 20:25 | Son Güncelleme: 26.02.2021 20:29

Muş'un Bulanık ilçesinde Türkiye Tüm Bulanıklılar Eğitim Kültür Sevgi ve Yardımlaşma Derneği tarafından Suriyeli ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve ev eşyası yardımı yapıldı.

Muş'un Bulanık ilçesinde Türkiye Tüm Bulanıklılar Eğitim Kültür Sevgi ve Yardımlaşma Derneği tarafından Suriyeli ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve ev eşyası yardımı yapıldı.

Dernek Başkanı Selahattin Turan, yaptığı açıklamada, engellilere yönelik yardım kampanyası kapsamında 257 tekerlekli sandalye dağıttıklarını söyledi.

Sosyal ve kültürel dernekçilikte öncü olmaya çalıştıklarını anlatan Turan, "Ailelerin gıda, barınma, yatak, ranza, halı, mutfak ihtiyaçlarını gidererek ailelerin mutluluğuna bir nebze de olsa katkı sunmaya çalıştık. Derneğimizdeki görevli arkadaşlarımıza talimat vererek iki aileye birer ev tutulmasını ve evin tüm ihtiyaçlarını gidermesini istedik. Dernek olarak gönül köprüleri kurmaya, sevgi tohumları ekmeye devam edeceğiz." diyek onuştu.

Bulanık'ta ihtiyaç sahibi ailelere yardım
Bulanık'ta ihtiyaç sahibi ailelere yardım
Bulanık'ta ihtiyaç sahibi ailelere yardım
Bulanık'ta ihtiyaç sahibi ailelere yardım

Kaynak: Anadolu Ajansı / Galip Kılınç

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