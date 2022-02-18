Bulanık'ta hayvan üreticilerine suni tohumlama desteği

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde çiftçilere suni tohumlama desteği sağlanması için protokol imzalandı.

Orman İlçe Müdürlüğü ile Damızlık, Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında "Suni Tohumlama Uygulaması İş Birliği Protokolü" imza altına alındı.

Protokolün ardından konuşan Damızlık, Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemal Aral, "Bu projeyle ücretsiz olarak suni tohumlama yapılacak. Buzağı desteklemesi de 875 lira olacak. Muş Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak Muş ve ilçelerinde bu çalışmalarla halkımıza hizmet edeceğiz." dedi.