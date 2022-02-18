Bulanık'ta hayvan üreticilerine suni tohumlama desteği - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bulanık'ta hayvan üreticilerine suni tohumlama desteği

AA, Galip Kılınç - Güncel
 - Güncelleme:
Bulanık'ta hayvan üreticilerine suni tohumlama desteği

Muş'un Bulanık ilçesinde çiftçilere suni tohumlama desteği sağlanması için protokol imzalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde çiftçilere suni tohumlama desteği sağlanması için protokol imzalandı.

Orman İlçe Müdürlüğü ile Damızlık, Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında "Suni Tohumlama Uygulaması İş Birliği Protokolü" imza altına alındı.

Protokolün ardından konuşan Damızlık, Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemal Aral, "Bu projeyle ücretsiz olarak suni tohumlama yapılacak. Buzağı desteklemesi de 875 lira olacak. Muş Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak Muş ve ilçelerinde bu çalışmalarla halkımıza hizmet edeceğiz." dedi.

AA / Galip Kılınç - Güncel

Hisarcık, Damızlık, Bulanık, Muş, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title