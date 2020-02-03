Bulanık'ta Handikaplı 3 Bant Bilardo İlçe Birinciliği Turnuvası
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Bulanık'ta Handikaplı 3 Bant Bilardo İlçe Birinciliği Turnuvası

Muş'un Bulanık ilçesinde düzenlenen Handikaplı 3 Bant Bilardo İlçe Birinciliği Turnuvası sona erdi.

03.02.2020 13:24 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:24
Bulanık'ta Handikaplı 3 Bant Bilardo İlçe Birinciliği Turnuvası

'un ilçesinde düzenlenen Handikaplı 3 Bant Bilardo İlçe Birinciliği Turnuvası sona erdi.

Kentteki bir bilardo salonunda düzenlenen turnuvada 30 sporcu yarıştı. Dereceye girenler diğer illerde yapılacak turnuvaya katılmaya hak kazandı.

Bilardo salonu sahibi Barış Topçu, kentte üçüncü kez bilardo turnuvası düzenlediğini belirterek, ilçede birçok kişinin bilardoya ilgi gösterdiğini söyledi.

Kaynak: AA
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