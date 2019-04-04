Bulanık'ta Halk Toplantısı

Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, halk toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Uzan, İlçe Halk Kütüphanesi'nde bir araya geldiği vatandaşlarla tek tek görüştü.

Vatandaşların taleplerini dinleyerek gerekli yardımların yapılması konusunda kurum amirlerine talimat veren Uzan, her türlü soruna çözüm getirmek için el birliğiyle çalıştıklarını söyledi.

"Sizlerin sorunu bizim sorunumuzdur. Devletimiz her zaman yanınızdadır." diyen Uzan, şöyle konuştu:

"Halk toplantılarımızı her ay gerçekleştirmeye özen göstererek, devletimizin vatandaşlarımız için sunduğu kaynakları onlara ulaştırıyoruz. Hayat hikayelerini dinlediğimiz vatandaşlarımızın gönüllerine dokunuyor, dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Bütün vicdani hassasiyetimizle her vatandaşımıza ulaşmaya çalıştık. Mesleki vazifelerimize olan bağlılığımız ve devletimizin temsilcileri olarak en iyi şekilde görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz."

Kaynak: AA