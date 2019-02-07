Bulanık'ta "Halk Toplantısı"

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, "halk toplantısı" kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen toplantıya katılan vatandaşlar, taleplerini Kaymakam Uzan'a iletti.

Uzan, yaptığı konuşmada, vatandaşların gönüllerine dokunduklarını ve dertlerine derman olmaya çalıştıklarını söyledi.

"Bütün vicdani hassasiyetimizle her vatandaşımıza ulaşmaya çalıştık." diyen Uzan, "Bunları yerine getirirken, mesleki vazifelerimize olan bağlılığımız ve devletimizin temsilcileri olarak en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Bulanık'ta 192 ailenin evinin iç dizaynını ve gıda yardımını yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Uzan, vatandaşların taleplerinin ilgili kurumlarca incelenerek kendisine bilgi verilmesini istedi.

Vatandaşlardan Osman Karataş ise dertlerini birebir anlatma fırsatı verdiği için Kaymakam Uzan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA