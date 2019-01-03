Bulanık'ta "Halk Günü" Toplantısı

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, "halk günü" toplantısı kapsamında vatandaşlarla buluştu.

İlçe Halk Kütüphanesi toplantı salonunda vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyen Uzan, sorunları kalıcı olarak çözmek için devletin temsilcileri olarak uğraştıklarını söyledi.

"Bizim öncelikli sorunlarımız vatandaşlarımızın sosyo-ekonomik yaşantılarında karşılaştıkları her türlü soruna çözüm odaklı yaklaşabilmektir." diyen Uzan, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın dertleri bizim derdimizdir. Bu hususta bütün kaynakları zorlamakla beraber işlerimizi yürüten arkadaşlarımızı yakın takip ederek, gereken nakdi ve ayni yardımın yapılmasını sağlayacağız. Her şeyin ötesinde vatandaşlarımızın gönüllerine dokunmak ve hayır dualarını almak bizlere yetiyor. Göreve geldiğim günden beri ilçemizin huzuru ve kardeşliği için elimden gelen tüm gayreti gösterdim. İlçemizde huzurumuzu ve refahımızı bozacak hiç kimseye aman vermeyelim. Allah huzurumuzu ve refahımızı daim etsin."

Kaynak: AA