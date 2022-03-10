Bulanık'ta gıda ürünleri denetimi

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren işletmelerde yağ stokları ve temel gıda ürünlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Zabıta ekipleri, ilçe merkezinde bulunan zincir marketlerde ve depolarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, ekipler tarafından şehir genelinde faaliyet gösteren işletmelerin özellikle yağ stoklarıyla ilgili denetim gerçekleştirildi. Ayrıca ekipler tarafından ürünlerde etiket bulunup bulunmadığı, yağların etiket fiyatlarıyla kasa fiyatları arasında fark olup olmadığı ve ürünlerin son kullanma tarihi gibi pek çok hususu titizlikle inceledi. Belediyeden denetimlere ilişkin yapılan açıklamada, "Tüm ekiplerimizle birlikte özellikle sıvı yağ stokçuluğu ve fahiş fiyat artışına karşı denetimlerimiz sürüyor. İlçe genelinde vatandaşlarımızın doğru fiyattan sağlıklı ürünler alabilmeleri için denetimlerimiz artarak devam edecek" denildi. - MUŞ