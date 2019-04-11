Bulanık'ta Geçici İşçiler Kurayla Belirlendi

Bulanık'ta Geçici İşçiler Kurayla Belirlendi

Bulanık ilçesinde, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında 6 ay istihdam edilecek işçiler, noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlendi.

Bulanık'ta Geçici İşçiler Kurayla Belirlendi

Bulanık ilçesinde, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında 6 ay istihdam edilecek işçiler, noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlendi.

Kaymakamlık bünyesinde kamu kurumlarında çalıştırılacak işçiler için Halk Kütüphanesi'nde kura çekimi yapıldı.

Noter huzurunda gerçekleştirilen kurada, 100 kişilik asil liste belirlendi.

Kaynak: AA
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