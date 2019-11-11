Bulanık'ta fidan dikimi

11.11.2019 15:16 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:22

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında fidan dikme etkinliği düzenlendi.



Mollakent Köyü Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinliğe İlçe Kaymakamı Mehmet İlidi, Garnizon Komutanı İsmail Horzum, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Ferit Yıldız, AK Parti İlçe Başkanı Ali Bulut ve kurum amirleri katıldı. Burada bir açıklama yapan Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Ferit Yıldız, "Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 11 Kasım ülke genelinde Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi. Bugün 2023 noktada üç saat içerisinde 11 milyon fidan dikimi gerçekleştirecek. Bundan dolayı çok mutluyuz. Bakanlığımızın himayesinde gerçekleştirilen bu programa katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. İlimizde, üniversitemizde ve bütün ilçelerde fidan dikimi gerçekleşecek. İlimizde orman alanları çok az, gençlerimizle bu alanları doldurmak istiyoruz. Her fidan bir nefes diyoruz. Oksijenimizi nefesimize aktarıyoruz" dedi.



AK Parti İlçe Başkanı Ali Bulut ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan kampanyayla 81 ilde 11 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını söyleyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.



Yapılan konuşmaların ardından 2 bin 200 fidan, dualarla toprakla buluşturuldu. - MUŞ

Kaynak: İHA