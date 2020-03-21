Bulanık'ta "fahiş fiyat" denetimleri Muş'un Bulanık ilçesinde zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kolonya, dezenfektan ve ıslak mendil fiyatlarındaki artışların önlenmesi amacıyla denetim yaptı.

Muş'un Bulanık ilçesinde zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kolonya, dezenfektan ve ıslak mendil fiyatlarındaki artışların önlenmesi amacıyla denetim yaptı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi'nin talimatıyla başlatılan çalışmalar kapsamında zabıta ekipleri, ilçedeki marketleri denetledi.

Salgın nedeniyle fiyatların artırılmasının önlenmesi amacıyla yapılan denetimlerde, ürünlerin faturalarını, satış fiyatlarını ve etiketlerini kontrol etti.

Denetimlerin belirli periyotlarla devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA