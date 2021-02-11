Bulanık'ta esnaf ve vatandaşa maske dağıtıldı
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Bulanık'ta esnaf ve vatandaşa maske dağıtıldı

11.02.2021 18:29 | Son Güncelleme: 11.02.2021 18:29
Bulanık'ta esnaf ve vatandaşa maske dağıtıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bulanık İlçe Teşkilatı, vatandaş ve esnafa ücretsiz maske dağıttı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bulanık İlçe Teşkilatı, vatandaş ve esnafa ücretsiz maske dağıttı.

MHP Bulanık İlçe Başkanı Zafer Yıkılmaz, yaptığı açıklamada, zor günlerde vatandaşın yanında olduklarını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında ilçe genelinde maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını anımsatan Yıkılmaz, "Biz de vatandaş ve esnafa bu konuda destek olmak amacıyla ilçe yönetimi olarak karar aldık. Tüm vatandaşlarından ricamız, bu zorlu süreci atlatana kadar kurallara ve alınan tedbirlere uymaları. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamalarını istiyoruz. Sosyal mesafe kurallarını da mutlaka göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Tedbirlere uyduğumuz sürece bu salgından kurtulacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Galip Kılınç

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