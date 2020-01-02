Bulanık'ta 'Erken Yaşta Evlilik ve Madde Bağımlılığıyla Mücadele' semineri

02.01.2020 16:17 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:23

TÜGVA Bulanık Temsilciliği tarafından gençlere yönelik 'Erken Yaşta Evlilik ve Madde Bağımlılığıyla Mücadele' semineri verildi.



Bulanık İmam Hatip Kız Meslek Lisesinin konferans salonunda verilen seminere konuşmacı olarak katılan Psikolog Başak Eren, madde bağımlılığı ile erken yaşta evlilik ve istismar konusunu azaltmak için yapılması gerekenler hakkında gençlere bilgi verdi. Psikolog Başak Eren, "Erken yaşta evlilikle istismarın sebeplerindendir. Gençlerin kendisini tanıması, kendine dair farkındalık kazanması, kendi kişisel gelişimine yönlenmesine ve birçok kötü alışkanlıktan kendisini geri tutarak geliştirme konusundan aktif kalmasına yol açıyor. Bu noktada öncelikle kendimizi tanımalıyız; isteklerimiz, ilgilerimiz, beğenilerimiz, tutumlarımız, değerlerimizin ne olduğu konusunda kendimizi tanımaya yönelik düşünmemiz gerekiyor. Gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler koymak, yıpranmışlığımızı azalttığı gibi kendimize olan güvenimizi ve öz saygımızı artırıyor. Başarısızlıklarımızdan ders çıkarak başarıya ulaşabilir, başarılı olduğumuzdan kendimizi takdir edip başarısız olduğumuzda hataları düzelterek yeniden denememiz bize başarının kapısını açıyor" dedi.



TÜGVA Bulanık İlçe Temsilcisi Fikret Aral ise, gençlere yönelik bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirterek, "Buradaki amacımız, gençlerimizin bağımlılıklar ve erken yaşta evlilik konusunda bilgilendirilmesi ve kötü alışkanlıklardan uzak durmasıdır. Çok verimli bir seminer oldu, vermek istediğimiz mesajları gençlerimiz almıştır inşallah. Bu konuda desteklerini bizden esirgemeyen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



Seminere Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Bulanık MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmed Galip Halidi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA