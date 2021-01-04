Bulanık'ta engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye yardımı

Bursa'da faaliyet gösteren Tüm Bulanıklılar Eğitim, Kültür, Sevgi ve Yardımlaşma Derneğince, (TÜMBELSEVDER) Muş'un Bulanık ilçesine gönderilen tekerlekli sandalyeler ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Bursa'da faaliyet gösteren Tüm Bulanıklılar Eğitim, Kültür, Sevgi ve Yardımlaşma Derneğince, (TÜMBELSEVDER) Muş'un Bulanık ilçesine gönderilen tekerlekli sandalyeler ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Dernek tarafından ilçeye gönderilen ve gönüllülerce teslim alınan tekerlekli sandalyeler, evlerinde ziyaret edilen engellilere teslim edildi.

Dernek Başkanı Selahattin Turan, sosyal sorumluluk gereği engellilerin önündeki engelleri kaldırmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Destekte bulunan herkese teşekkür eden Turan, "Hayatta en büyük engel sevgisizliktir. Sevgisizlik engelini ortadan kaldırdığımız takdirde bütün engeller ortadan kalkmış olacak. TÜMBELSEVDER olarak bir sosyal projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Engelli kardeşlerimizin yüzündeki o tebessüm dünyanın tüm mutluluklarına değer." dedi.

Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir de Bursa'da faaliyet gösteren dernek tarafından gönderilen tekerlekli sandalyelerin dağıtımını gönüllü olarak gerçekleştirdiklerini ve bundan mutluluk duyduklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Galip Kılınç