Bulanık'ta elektrik hatları yer altına alınacak

03.03.2020 17:28 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:28

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, ilçe merkezindeki elektrik hatlarının yer altına alınması çalışmasının yapılacağı alanlarda incelemelerde bulundu.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ) Yatırım Grup Müdürü Orhan Gürtepe ve İşletme Grup Müdürü Beytullah Özbaran ile Cumhuriyet, İnönü ve Zafer mahalleleri ile Şehit Üstteğmen Suat İshakoğlu Caddesi'nde incelemelerde bulunan İlidi, hatların yer altına alınması için gerekli çalışmalarının başlatılmasını istedi.

İlidi, yaptığı açıklamada, elektrik hatlarının yer altına alınmasıyla kutu sistemine geçileceğini belirtti.

Yeni trafoların oluşturulacağını, hatların, kabloların ve aydınlatma direklerinin yenileceğini kaydeden İlidi, "Yenimahalle 54. cadde de deplase yer değiştirme çalışmaları yapılarak mevcut yollar genişletilecek. Bu çalışmalarla ilçede aydınlatma sorununu çözeceğiz. Elektrik hatlarıyla ilgili tamir, bakım ve onarımların yapılması noktasında hızlı çözümler yapılarak, ilçe merkezinde hem görüntü kirliliğini önleyeceğiz hem de tehlike arz eden sorunları ortadan kaldıracağız." diye konuştu.

Kaynak: AA