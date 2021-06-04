Bulanık'ta el sanatları sergisi açıldı

Bulanık Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki kurslara katılan kursiyerler tarafından hazırlanan ürünler sergilendi.

Bulanık Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki kurslara katılan kursiyerler tarafından hazırlanan ürünler sergilendi.

Kurumun konferans salonundaki programda konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, Halk Eğitim Merkezinde her yaştaki insanların beklentileri doğrultusunda mesleki ve kültürel amaçlı kursların düzenlendiğini söyledi.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılında düzenlenen kurslarda emeği geçen eğitimci ve kursiyerleri kutlayan İlidi, şunları kaydetti:

"Ayrıca el emeği göz nuru ürünlerini satmak isteyen kursiyerlerimize de destek vermeye hazırız. Koronavirüs sürecinde halk eğitim kurslarımız zaman zaman kapandı ve zaman zaman açıldı. Ama buna rağmen tüm eğiticilerimiz ve kursiyerlerimiz durmamışlar çalışmışlar. Yeri geldiği zaman kurslarda yeri geldiği zaman evlerde çalışmışlar. Bugün bunun heyecanını yaşıyoruz. Çok güzel bir yılsonu sergisi oldu. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum."

HEM Müdürü Metin Bostancı ise her yıl binlerce yetişkinin açtıkları kurslarda faydalandığını ifade etti.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut, kamu kurum amirleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmanın ardında İlidi ve beraberindekiler kursiyerler tarafında hazırlanan el emeği göz nuru ürünleri inceledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Galip Kılınç