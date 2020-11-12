Bulanık'ta depremzedeler için yardım kampanyası

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Bulanık Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Bulanık Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

Bulanık Kaymakamlığı, Bulanık Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı yardım kampanyasına kayıtsız kalmayan kurumlar, depremzedelere yardımcı olabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Toplanan yardımlar törenle İzmir'e uğurlandı. Açıklamalarda bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, yardım kampanyasında emeği geçen ve yardım çağrısına kayıtsız kalmayan herkese teşekkür etti. İzmir depreminin bıraktığı yıkıcı hasarın ardından hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek yaralarını saran depremzedelere geçmiş olsun dileklerini ileten İlidi, acılarını yakından paylaştıklarını ifade etti. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı