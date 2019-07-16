Bulanık'ta "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" gece etkinlikleri ile son buldu

i devriyesi münasebetiyle bir kutlama programı düzenlendi.

Bulanık Hükümet Konağı önünde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak şehitler için Fatiha okundu. Bulanık Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan kürsüye gelerek, 15 Temmuz'da millete ve vatana ihanet edildiğini anlattı. Kaymakam Uzan, "15 Temmuz 2016'da bu millete, bu vatana ihanet edilmiştir. Bu ihanet belki bin yıllık tarihimizdeki en büyük ihanetlerden biridir. Belki en büyüğüdür. Ama hainlerin hesap edemediği bir şey var. Bu millet yedisinden yetmişine o gün sokaklara döküldü. Ellerinde Türk Bayrağı ve birazdan şehit olabileceklerini bilerek Allah'u Ekber diyerek vatanına sahip çıkmak için sokaklara döküldü. Ama bu aziz millet her türlü zorlukta aç kalma pahasına, şehit olma pahasına vatan için sokaklara dökülür. Ezanı dindirmez, bayrağı indirmez. Bunu hesap edemediler. Onun için birlik ve beraberliğimizi daima muhafaza etmeliyiz" dedi.

15 Temmuz gazilerinin konuşma yapmasının ardından, Merkez Camii İmamı Keramettin Aydın tarafından dua edildi. Son olarak ilçe genelindeki tüm camilerde eş zamanlı olarak sela okundu.

Programa; Bulanık Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı İsmail Horzum, Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Akpınar, Cumhuriyet savcısı İrem Cantürk, Bulanık Adliye hakimleri Jale Yiyenöğlu, Neşe Akyıl, Sabahattin Kocagöbek, Bulanık MYO Müdür Dr. Öğretim Üyesi Ahmed Galip Halidi, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, siyasi parti temsilcileri ve yüzlerce vatandaş katıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA