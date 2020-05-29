Bulanık'ta cuma namazı stadyumda kılındı
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Bulanık'ta cuma namazı stadyumda kılındı

Muş'un Bulanık ilçesinde normalleşme süreci çerçevesinde ilk cuma namazı stadyumda kılındıİlçe stadyumunda cuma namazı kılmaya gelen vatandaşlara Bulanık Belediyesi tarafından maske dağıtıldı.

Bulanık'ta cuma namazı stadyumda kılındı
29.05.2020 15:22 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:26

Muş'un Bulanık ilçesinde normalleşme süreci çerçevesinde ilk cuma namazı stadyumda kılındı

İlçe stadyumunda cuma namazı kılmaya gelen vatandaşlara Bulanık Belediyesi tarafından maske dağıtıldı. Ellerini dezenfekte eden cemaat, girişte verilen maskeleri takarak namazlarını kıldı. Cemaatle kılınan namaza İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, İlçe Müftüsü Murat Karanci ve vatandaşlar katıldı.

Diyanet-Sen Şube Başkanı Harun Bayraktar, iki aydan sonra ilk cuma namazını eda ettiklerini belirterek, "Allah kabul eylesin. Çok güzeldi. Allah-u Teala memleketimize ve milletimize bu tür hastalıkları yaşatmasın inşallah" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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