Bulanık'ta "Çocuk Koruma Koordinasyon Kurulu" toplantısı

26.12.2019 18:54 | Son Güncelleme: 26.12.2019 19:12

Muş'un Bulanık ilçesinde "Çocuk Koruma Koordinasyon Kurulu" toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Mehmet İlidi başkanlığında yapılan toplantıda, katılımcılar tarafından ilçenin genel yapısı hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

İlçe genelinde çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesi amacıyla kurumlar tarafından ortak projelerin üretilmesi gerektiğini belirten katılımcılar, toplantıların 2 ayda bir yapılması kararı aldı.

Toplantıya katılan kurum amirlerine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür eden İlidi, suça sürüklenen çocukların önüne geçmek ve bunun sebeplerini ortadan kaldırmak için gerekli çalışmaları yürüteceklerini belirtti.

Kaynak: AA