Bulanık'ta Bayramlaşma Programı

Bulanık ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Öğretmenevi bahçesinde gerçekleştirilen programda konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, beraberlik ve kardeşliğin perçinleştiği, küskünlüklerin, dargınlıkların ortadan kalktığı, akraba ziyareti ile hasta ziyaretlerinin yapıldığı bu günleri fırsat bilip ilçe olarak bunu en şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Bayramlaşma dolayısıyla kurum amirleri ve vatandaşlar ile bir araya geldiklerini aktaran Uzan, "Bizler burada bir aile gibiyiz. İlçede dini ve milli bayramları coşkuyla kutluyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin her ilinde, her beldesinde, her bölgesinde ve her coğrafyasında etnik kökeni ne olursa olsun, tüm halkımızla birlik ve beraberlik içerisinde yaşayacağız. Çok şükür ülkemizde herkes birbiriyle kardeşçe ve huzur içinde yaşıyor. Bundan sonra da yaşayacak. Dileğim odur ki bayramlarda bu çatı altında bütün vatandaşlarımızın bulunmasıdır." diye konuştu.

Uzan, tüm vatandaşların bayramını kutladığını dile getirdi.

AK Parti Muş Milletvekilli Mehmet Emin Şimşek de katılımcıların bayramını kutlayarak, her günün bayram havasında geçmesi dileğinde bulundu.

Konuşmaların ardından Uzan, kurum amirleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Programa, Garnizon Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yatkın, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.

Buradaki bayramlaşmanın ardından Kaymakam Uzan ve beraberindekiler, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

Uzan, polislere hitaben yaptığı konuşmada, zor bir coğrafyada görev yaptıklarını ve terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğine vurgu yaparak, başarı temennisinde bulundu.

Daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı, Özel Hareket Bölüğü ve şehit ailelerini ziyaret eden Uzan, Rüstemgedik ile Erentepe ilçesinde vatandaşlarla bayramlaştı.