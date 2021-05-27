Bulanık'ta atıklar geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor
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Bulanık'ta atıklar geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor

Bulanık'ta atıklar geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor
Anadolu Ajansı / Galip Kılınç - Haberler | Güncel

Muş'un Bulanık Belediyesi, geri dönüşüm projesi kapsamında ambalaj atıklarını toplamaya başladı.

Muş'un Bulanık Belediyesi, geri dönüşüm projesi kapsamında ambalaj atıklarını toplamaya başladı.

İlçede temizlik çalışmalarına ağırlık veren belediye, "Gelecek dönüşümde, dönüşüm Bulanık" sloganıyla ilçenin her noksanda gezici araçlarla dükkanların önüne bırakılan kartonları toplayıp geri dönüşüme kazandırıyor.

Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Mehmet İlidi, Geri Dönüşüm Projelerine çok önem verdiğini söyledi.

Geleceği şekillendirirken doğayı, çevreyi koruyan çalışmalara imza atmak zoruna olduklarını belirten İlidi, "Bir firmayla anlaşarak ilçedeki kağıt ve kartonları toplayıp geri dönüşüme gönderiyoruz. Bu anlayışla çalışmalarımız ve gayretlerimiz sürüyor. Belediyemizin önü, okul ve işlek caddelerimize atılan kartonları araçlarla topluyoruz. Vatandaşlarımızın da desteği ile atıkları doğru şekilde ayrıştırarak çevremizi koruyacağız." diye konuştu.

Bulanık'ta atıklar geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor
Bulanık'ta atıklar geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor
Bulanık'ta atıklar geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor
Bulanık'ta atıklar geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Galip Kılınç

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