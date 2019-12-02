Bulanık'ta akaryakıt istasyonu açıldı
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Bulanık'ta akaryakıt istasyonu açıldı

Muş'un Bulanık ilçesinde akaryakıt istasyonu hizmete açıldı.

02.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:34
Bulanık'ta akaryakıt istasyonu açıldı

'un ilçesinde hizmete açıldı.

Bulanık-Muş kara yolundaki istasyonun açılış kurdelesini kesen Kaymakam Mehmet İlidi, yeni iş yerinin hayırlı olması diledi.

İş yeri ortaklarından Nevzat Doğan, market ve akıllı yıkama sisteminin de istasyonda ilçe halkına en kaliteli hizmeti vermeye çalışacaklarını belirtti.

Açılışa, ilçedeki esnaf ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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