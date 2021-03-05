Bulanık'ta AK Parti yönetimi hasta ziyaretinde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Bulanık'ta AK Parti yönetimi hasta ziyaretinde bulundu

05.03.2021 14:59 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:59
Bulanık'ta AK Parti yönetimi hasta ziyaretinde bulundu

AK Parti Bulanık İlçe Başkanlığı yönetimi, hastanede tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

AK Parti Bulanık İlçe Başkanlığı yönetimi, hastanede tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut, beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle İlçe Devlet Hastanesine geldi.

Burada tedavileri devam eden hastalarla bir süre sohbet eden Bulut, yaptığı açıklamada, Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan 11 askeri için başsağlığı, yaralı askerler için "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Her yerde vatandaşın ayağına gitmeye gayret ettiklerini ifade eden Bulut, şunları kaydetti:

"Sayın milletvekilimiz Mehmet Emin Şimşek Bey'in katkıları ve destekleriyle Bulanık'ın her noktasında olduğu gibi bizler de teşkilat kademelerimizin tüm mensuplarıyla sürekli sahaya çıkıyoruz. Hiçbir beklenti içerisine girmeden, hiçbir şey talep etmeden vatandaşlarımızın yanına gidiyoruz. Bu durum hem bizler için hem de ziyaret ettiğimiz hemşerilerimiz için çok güzel bir tablo. Sadece dinliyoruz. İhtiyaç duyulan her noktada vatandaşlarımızın yanında olmaya, yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Sen, Ben, demiyoruz. Biz varız, halkımızın yanındayız diyoruz"

Hasta ziyaretlerinin devam edeceğini vurgulayan Bulut, şöyle devam etti:

"Hastalarımızı dinledik. Sağlık çalışanlarımızı dinledik. Onlar kutsal bir görev icra ediyorlar. Onlara moral vermek istedik. Tüm hastalarımıza bu ziyaret vesilesi ile geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Galip Kılınç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Ziya Selçuk Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Soral Cemal Hünal Demet Akalın Kenan Doğulu
Spor Erol Bulut Ümit Öztürk Ünal Karaman Mesut Bakkal Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bulanık'ta AK Parti yönetimi hasta ziyaretinde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 15:02:27. #1.15#
title