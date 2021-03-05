Bulanık'ta AK Parti yönetimi hasta ziyaretinde bulundu

AK Parti Bulanık İlçe Başkanlığı yönetimi, hastanede tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut, beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle İlçe Devlet Hastanesine geldi.

Burada tedavileri devam eden hastalarla bir süre sohbet eden Bulut, yaptığı açıklamada, Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan 11 askeri için başsağlığı, yaralı askerler için "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Her yerde vatandaşın ayağına gitmeye gayret ettiklerini ifade eden Bulut, şunları kaydetti:

"Sayın milletvekilimiz Mehmet Emin Şimşek Bey'in katkıları ve destekleriyle Bulanık'ın her noktasında olduğu gibi bizler de teşkilat kademelerimizin tüm mensuplarıyla sürekli sahaya çıkıyoruz. Hiçbir beklenti içerisine girmeden, hiçbir şey talep etmeden vatandaşlarımızın yanına gidiyoruz. Bu durum hem bizler için hem de ziyaret ettiğimiz hemşerilerimiz için çok güzel bir tablo. Sadece dinliyoruz. İhtiyaç duyulan her noktada vatandaşlarımızın yanında olmaya, yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Sen, Ben, demiyoruz. Biz varız, halkımızın yanındayız diyoruz"

Hasta ziyaretlerinin devam edeceğini vurgulayan Bulut, şöyle devam etti:

"Hastalarımızı dinledik. Sağlık çalışanlarımızı dinledik. Onlar kutsal bir görev icra ediyorlar. Onlara moral vermek istedik. Tüm hastalarımıza bu ziyaret vesilesi ile geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Galip Kılınç