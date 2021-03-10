Bulanık'ta AK Parti Gençlik Kolları vatandaşların kandilini kutladı
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Bulanık'ta AK Parti Gençlik Kolları vatandaşların kandilini kutladı

10.03.2021 15:57 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:01
Bulanık'ta AK Parti Gençlik Kolları vatandaşların kandilini kutladı

Bulanık AK Parti Gençlik Kolları, Miraç Kandili dolaysıyla vatandaşların kandilini kutlayarak ikramda bulundu.

Bulanık AK Parti Gençlik Kolları, Miraç Kandili dolaysıyla vatandaşların kandilini kutlayarak ikramda bulundu.

Belediye önünde kurulan standa AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Selami Aral ve Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Yahya Yılmaz, vatandaşların kandilini kutlayarak çikolata ve kolonya ikramında bulundu, maske dağıttı.

Yılmaz, AK Parti İl Gençlik Kolları Teşkilatı olarak vatandaşların kandilini kutlayarak çikolata, kolonya ve maske desteği sunduklarını söyledi.

Yılmaz, "AK Parti teşkilatları olarak bu mübarek günde vatandaşlarımızın kandillerini kutladık. AK Parti teşkilatı olarak her zaman esnafımızın ve vatandaşlarımızın yanındayız. Gençlik kolları teşkilatı olarak esnaflarımıza ve vatandaşlarımızın kandillerini kutlayarak çikolata ve kolonya ile maske dağıtıyoruz. Bu durumdan hem esnafımız hem vatandaşlarımızın çok memnun olması bizleri de ziyadesiyle memnun etti" diye konuştu.

Vatandaşlar, gençlik kolları teşkilatına duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Galip Kılınç

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