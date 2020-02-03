Bulanık'ta ahırda çıkan yangında 9 hayvan telef oldu
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Bulanık'ta ahırda çıkan yangında 9 hayvan telef oldu

Muş'un Bulanık ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 9 büyükbaş hayvan telef oldu.

03.02.2020 17:06 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:06
Bulanık'ta ahırda çıkan yangında 9 hayvan telef oldu

'un ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 9 büyükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Güllüova Mahallesi'nde Süleyman Müjdeci'ye ait ahırda elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahalle sakinlerinin de desteğiyle yangını söndürdü.

Yangında, 9 büyükbaş hayvan telef oldu, ahırın büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.

Müjdeci, bir anda başlayan yangının kısa sürede tüm ahırı sardığını, 9 hayvanının telef olduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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