Bulanık'ta 40 engelliye tekerlekli sandalye dağıtıldı

16.08.2019 18:18

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde 'Engelleri Birlikte Aşalım' projesi kapsamında 40 engelli vatandaşa akülü sandalye hediye edildi.

Bulanık Kaymakamlığı Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde hayata geçirilen 'Bulanık'ta Engelleri Birlikte Aşalım' projesi kapsamında tespit edilen engelli vatandaşlar için Bulanık Spor Salonunda akülü sandalye teslim töreni düzenlendi. Burada bir konuşma yapan Bulanık Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, "Bulanık'ta akraba evliliklerinin çok yoğun olmasından dolayı engelli kardeşlerimizin sayısı da bir hayli fazla. Geçen yıl da akülü tekerlekli sandalye dağıttık. Bu sene de inşallah 40 tane sandalyeyi dağıtacağız. Yine peyderpey her sene bu çalışma devam edecek. Çünkü engelli olmak bir kader olmamalı. Hepimiz burada bir engelli adayıyız. Bizler mutlaka bu kardeşlerimize sahip çıkmalıyız. İnşallah biz de devlet olarak bunu göstereceğiz. Sadece tekerlekli sandalye değil; ayni ve maddi yardımda da bulunacağız. Yeter ki bu kardeşlerimize sahip çıkın. İnşallah bu kardeşlerimizin mutluluğuna ortak olacağız" şeklinde konuştu.

Akülü sandalyenin yanında engellilere hediyeler de dağıtan Bulanık Kaymakamı Uzan, engelli vatandaşları tek tek dolaşıp, onların sıkıntılarını dinledi. Tören hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu. - MUŞ

Kaynak: İHA